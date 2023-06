IMS: sabato 10 giugno “Concerto nella Cava” con le più belle sigle della Tv italiana

SRM_IMS_08062023

Formula vincente non si cambia e neppure la scelta del luogo dello spettacolo di fine anno, soprattutto se unico e suggestivo come la Cava dei Balestrieri. Sabato 10 giugno, a partire dalle 19.30, l'Orchestra e il Coro di Voci bianche dell'Istituto Musicale Sammarinese, – 90 coristi di tutte le età -, diretti dal M° Massimiliano Messieri, accompagneranno il pubblico in un viaggio nella memoria alla riscoperta delle più belle sigle della TV italiana: dai cartoni animati ai vecchi sceneggiati, dai telefilm ai programmi d'intrattenimento. "Si risveglieranno emozioni e ricordi legati all'infanzia degli adulti e che potranno di conseguenza essere ritrasmessi alle nuove generazioni: è il potere della musica - spiega l'IMS - e l'universalità del suo linguaggio permette di diffondere un messaggio culturale positivo e potente, fatto di pace e fratellanza, particolarmente necessario in un momento così difficile come quello che a livello internazionale stiamo attualmente attraversando".

Ed è già tempo di pensare ai nuovi corsi. Venerdì 9 giugno chiudono le iscrizioni ai corsi preaccademici di strumento (arpa, chitarra, clarinetto, flauto, pianoforte, sassofono, strumenti a percussione, troma/trombone, Violino/viola e violoncello) e per i rinnovi di Musicagiocando. Mentre per le nuove iscrizioni agli stessi corsi rivolti ai bambini tra i 3 e 9 anni, scadenza fissata al 31 agosto.

Nel video le interviste al M° Fausto Giacomini, Direttore Istituto Musicale Sammarinese e Giacomo Volpinari, Presidente Istituto Musicale Sammarinese.