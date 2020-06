IMS: via libera ai corsi in presenza. Prosegue la campagna iscrizioni 2020/2021

Dopo il lungo periodo di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria ripartono le attività didattiche in presenza per gli iscritti ai corsi dell’Istituto Musicale Sammarinese. Via libera dopo i sopralluoghi del Servizio Sicurezza e Prevenzione: sono state infatti allestite alcune aule con tutti i presidi di sicurezza del caso.

Prosegue, intanto, fino al 30 giugno la campagna iscrizioni 2020/2021 per i corsi di strumento a tutti i livelli. Mentre per i più piccoli, dai 3/4 anni ai 7/8 anni, sarà possibile iscriversi ai corsi di Musicagiocando fino al 25 settembre.



