In ANTROPOCENE si parla anche dei marmi di Carrara

Lega Ambiente in collaborazione con la Cineteca di Bologna in un documento canadese sconvolgente sul pianeta terra raccontato da Alba Rohrwacher. Un film a tesi: ovvero che l'umanità sta sfruttando, più del dovuto, la terra, compromettendone le potenzialità. Immagini spettacolari, aeree o subacquee, dal forte impatto visivo e sonoro. L'uomo ha superato ogni limite? Secondo gli autori del Canada, si. 43 luoghi “visitati” in 20 diversi paesi tra cui l'Italia con Carrara e le famose cave oltre a diverse tipologie di siti urbani antropizzati in ogni continente: dove la terra grida... l'uomo non la ascolta e il pianete muore...

