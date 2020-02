EVENTO ECO ROMAGNA In ANTROPOCENE si parla anche dei marmi di Carrara Lega Ambiente Emilia Romagna propone il 10 e 11 febbraio la proiezione di ANTHROPOCENE (antropocene) al Cinema Jolly di Ravenna ultima occasione per vedere il docu-film dell'anno

Lega Ambiente in collaborazione con la Cineteca di Bologna in un documento canadese sconvolgente sul pianeta terra raccontato da Alba Rohrwacher. Un film a tesi: ovvero che l'umanità sta sfruttando, più del dovuto, la terra, compromettendone le potenzialità. Immagini spettacolari, aeree o subacquee, dal forte impatto visivo e sonoro. L'uomo ha superato ogni limite? Secondo gli autori del Canada, si. 43 luoghi “visitati” in 20 diversi paesi tra cui l'Italia con Carrara e le famose cave oltre a diverse tipologie di siti urbani antropizzati in ogni continente: dove la terra grida... l'uomo non la ascolta e il pianete muore...

fz



