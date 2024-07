CONCERTI EMILIA In Appennino: Bandaradan è un ambaradan! Al Trasparenze Festival di Gombola nel modenese la piccola orchestra BANDARADAN in concerto di ritmi e colori zingari internazionali

BANDARADAN itinerante gira da oltre 20 anni per l'Europa, tra Est e Sud da Torino, in arie e musiche GIPSY con la voce dell'ucraina Mama Nastya. Una fanfara di strada che meticcia varie sonorità popolari e circensi dal vivo: musiche Klezmer e balcaniche ispirate alla tradizione latinoamericana. Fischi di tromba e ritmi dispari tra fisarmonica, contrabbasso, sassofono e tamburi sincopati. Matrimonio e funerale si fondono nel riso col pianto in feste e processioni di strada. Suonano per il cinema e sono autori di colonne sonore concertistiche improvvisate sul set. Ritmi zoppi e giocoleria da pentagramma per funamboli della nota puntata: si esibiscono il pantomime melodiche di piazza coinvolgendo il pubblico come nella Commedia dell'Arte. Bandaradan è un “ambaradan!” dell'assurdo, 'rapiscono' l'attenzione della platea usando la magia dei suoni dell'anima, come al circo di un tempo perduto.

