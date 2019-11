IMS In Basilica il tradizionale concerto di Santa Cecilia

L'Istituto musicale sammarinese ha reso omaggio alla Santa patrona della musica e dei musicisti con un concerto dell'orchestra costituita da docenti e studenti, diretto dal M° Massimiliano Messieri. Ospiti anche quattro studenti di violino della DePaul University Music School, Maia Law, Aria Messina, Kodai Speich e Austen Wu, accompagnati dal Prof. Addison C. Teng di Chicago. In tanti, all'interno della Basilica del Santo, per ascoltare l’Orchestra che ha accompagnato i giovani solisti americani nel concerto di Telemann in FA maggiore e nel Concerto in Si minore. Poi insieme per l’esecuzione del rimanente programma, con il Concerto in SOL maggiore per orchestra di Vivaldi, la Sinfonia "L'arrivo della regina di Saba” di Handel e il Concerto Grosso “Palladio” per orchestra d’archi con soliste le docenti sammarinesi Elisabetta Della Rocca e Lea Canini.

La delegazione americana verrà accolta in udienza dai Capitani Reggenti alle ore 12:30 alla presenza del Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura Marco Podeschi. Nel pomeriggio è prevista una giornata di masterclass dalle ore 15 in cui il Prof. Teng farà lezione agli allievi dell’IMS e i docenti di violino dell’Istituto Musicale Sammarinese terranno una lezione ai giovani studenti ospiti.



