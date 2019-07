In centro storico il fascino delle più belle Ferrari dai film

Nel video, l'intervista al presidente del Ferrari Club Italia Vincenzo Gibiino

Fascino e mito: sono le caratteristiche dell'evento che ha portato a San Marino alcune delle auto più famose del grande schermo. In centro storico "Le Ferrari nel cinema", la manifestazione del Ferrari Club Italia in collaborazione con la società World trade center. Fast and Furious, Smallville e Magnum PI sono alcune delle pellicole in cui figurano i modelli delle auto della casa di Maranello oggi in mostra in via Eugippo. Accanto a ogni veicolo indossatrici con abiti legati ai diversi film. Questa sera è prevista una premiazione dopo che i visitatori voteranno le Ferrari più belle. All'evento partecipa anche il direttore di Rtv, Carlo Romeo. Domani le automobili si sposteranno a San Leo.

Nel video, l'intervista al presidente del Ferrari Club Italia Vincenzo Gibiino