NATALE DELLE MERAVIGLIE In centro storico incanta lo show delle Mongolfiere

Un altro pomeriggio di piena affluenza a San Marino, in occasione del Natale delle Meraviglie. Tanti i visitatori immersi nell'atmosfera natalizia delle vie del Centro Storico. Al tramonto, al via alla sfilata in costume nello Show delle Mongolfiere, con figuranti impegnati in uno spettacolo itinerante ispirato al romanzo "Il giro del mondo in 80 giorni" di Jules Verne.

Nel video, le immagini più suggestive

