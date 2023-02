In Cina, a Xiamen, una mostra fotografica dedicata a San Marino

l'intervista a Lorenzo Riccardi,

La Cina guarda a San Marino e lo fa con "una mostra fotografica - spiega Lorenzo Riccardi, Ministro a disposizione di San Marino a Shanghai - realizzata dalla città di Xiamen, la business city nella provincia del Fujian, sulla costa della Cina orientale, e dedicata al Monte Titano e al Centro storico di San Marino. Questo a seguito del gemellaggio nato nel 2021 con la città cinese, tra i due monti patrimonio Unesco, in occasione dei 50 anni di relazioni tra San Marino e Cina".

"La mostra - continua Riccardi - è durata un mese ed è stata realizzata grazie alle immagini fornite da Castello di Città in occasione dei festeggiamenti del Capodanno cinese. La tv locale, la Xiamen Star TV, ha realizzato anche dei servizi tg sulla mostra in questione e ha spiegato in alcuni video di commento il significato culturale degli scambi di amicizia con San Marino".

Nel video l'intervista a Lorenzo Riccardi, Ministro a disposizione di San Marino a Shanghai