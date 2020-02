In Duo SHOW come il Trio

SHOW! Di tutto, di più (senza risparmiarsi mai...) in un tripudio di gag in sketch, parodie e imitazioni popolari, non senza performance canore in musica dal vivo. Due compari, amici per la pelle, orfani di lei: ANNA MARCHESINI, che continua a vivere nel Trio e nella musica della JAZZ COMPANY. Spettacolo scoppiettante (nato nel 2017 per oltre 300 repliche) a scimmiottare comicamente il format RAI di “TALE E QUALE SHOW” con (malcapitati) artisti annessi (da prendere bonariamente in giro ben bene) in versioni ballerina e canora. Imitati anche personaggi importanti (i papi rientrano nella scaletta) in siparietti 'musicomici' esilaranti che non risparmiano i politici. Occhio: a metà show si piange dal ridere nel ricordo di MARCHESINI.

