TEATRO FAENTINO In Duo SHOW come il Trio Lopez-Solenghi “SHOW” al Masini di Faenza lo spettacolo di 2 vecchi amici dopo 15 anni nel ricordo di Anna Marchesi preceduto da un incontro pomeridiano con il pubblico nel ridotto del teatro

SHOW! Di tutto, di più (senza risparmiarsi mai...) in un tripudio di gag in sketch, parodie e imitazioni popolari, non senza performance canore in musica dal vivo. Due compari, amici per la pelle, orfani di lei: ANNA MARCHESINI, che continua a vivere nel Trio e nella musica della JAZZ COMPANY. Spettacolo scoppiettante (nato nel 2017 per oltre 300 repliche) a scimmiottare comicamente il format RAI di “TALE E QUALE SHOW” con (malcapitati) artisti annessi (da prendere bonariamente in giro ben bene) in versioni ballerina e canora. Imitati anche personaggi importanti (i papi rientrano nella scaletta) in siparietti 'musicomici' esilaranti che non risparmiano i politici. Occhio: a metà show si piange dal ridere nel ricordo di MARCHESINI.

fz



