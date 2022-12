EMILIA SPETTACOLI (in)felici a teatro con Pif e Piccolo “Momenti di trascurabile (in)felicità”di Francesco Piccolo con la partecipazione di Pif al Teatro del Sole di Roccabianca di Parma: letteratura, teatro e cinema, insieme con ironia

FELICTÀ e INFELICITÀ con MOMENTI vol. 3: Uno spettacolo tratto dai libri di Francesco Piccolo, Premio Strega 2014 con “Il desiderio di essere tutti”, in scena anche Pierfrancesco Diliberto in arte Pif, protagonista a sua volta del film. Piccolo, scrittore e sceneggiatore, nel suo reading per il lettore-spettatore si avvale della costante ironia del poliedrico artista palermitano. Sembrano aver brevettato l'esistenza quotidiana. Ad esempio: “mi dicono di vestirmi meglio ma io sono già vestito meglio!?”. E ripetute volte noi stessi ci siamo chiesti: quando è ora di cambiare il pigiama e di girare le lenzuola!?

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: