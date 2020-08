RASSEGNA MUSICALE RIMINI

"In forma trio": grande jazz "a marina"

I virtuosismi di RAVA, BOLLANI, PETRELLA in prima riminese alla Darsena stasera alle 20.30 in un doppio set anche dalle 22.30 tromba, piano e trombone, in un progetto estivo per CROSSROADS RELOADED di Comune e Regione Emilia Romagna