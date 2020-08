RASSEGNA MUSICALE RIMINI "In forma trio": grande jazz "a marina" I virtuosismi di RAVA, BOLLANI, PETRELLA in prima riminese alla Darsena stasera alle 20.30 in un doppio set anche dalle 22.30 tromba, piano e trombone, in un progetto estivo per CROSSROADS RELOADED di Comune e Regione Emilia Romagna

L'idea è del decano dell'improvvisazione nazionale, il triestino ENRICO RAVA ( talent scout di ambedue i più giovani musicisti del terzetto), jazzista italiano noto nel mondo per le collaborazioni internazionali sin dagli anni 60, solista originale di tromba e flicorno. La formazione è un podio olimpico con STEFANO BOLLANI (pianista milanese, classe 1972, che di classe ne ha da vendere!) insieme a GIANLUCA PETRELLA quarantenne barese miglior nuovo talento europeo nel 2001 tra glia artisti emergenti è stato più volte TOP JAZZ suonando IL TROMBONE con RAVA e FRESU. L'appuntamento cittadino “E LA CHIAMANO RIMINI” li vede “in forma trio” all'Arena Lido per la kermesse musicale itinerante, CROSSROADS XXI Edizione. 3 strumentisti creativi capaci di un rapporto con il pubblico che permette loro ore di spettacolo anche ironico e divertente come ad esempio l'imitazione esilarante di Bollani del Maestro e capofila ottantunenne Rava.

fz



I più letti della settimana: