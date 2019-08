In morte di Carlo Delle Piane: la maschera triste di Pupi Avati

Il nostro video in ricordo dell'attore

Stanotte è morto a Roma Carlo Delle Piane. Aveva 83 anni e da 70 anni era nel mondo del cinema. Sin da ragazzo conosceva bene Cinecittà prima con De Sica poi con Steno e Monicelli. Lavorò insieme a Sordi sin dagli anni 50 anche parti da caratterista con Totò. Cinematografo, teatro e televisione lo avevano visto protagonista per decenni. Dopo il tragico incidente del 1983 finì in coma e smise di lavorare. Fu Pupi Avati ad adottarlo artisticamente valorizzandone la maschera amara e ironica nella recitazione. Con REGALO DI NATALE vince la Coppa Volpi nel 1986 a Venezia riconoscimento unanime alla carriera. Dopo UNA GITA SCOLASTICA del 1983 anche un Nastro d'Argento e un GLOBO D'ORO. Schivo e amato da tutti aveva lavorato gratuitamente per i bambini e le campagne per il sociale. Un film da regista con TI AMO MARIA. Ultima recita da grande protagonista nel 2017 in CHI SALVERÀ LE ROSE di Furesi. I funerali Lunedì 26 agosto nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo.

