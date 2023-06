In morte di Pasolini nudo

“Dino's Dark Room” di Corrado Rizza è un'istantanea in cronaca che parte dagli ultimi giorni di Sabaudia nel 1975, ritiro in cui Pasolini scrive 'nudo' il suo incompiuto Petrolio, prima della morte sul lido di Ostia. Pedriali è un Caravaggio proletario della fotografia in bianco e nero capace di cogliere il reale dalle facce vere della gente nei luoghi di vita e di lavoro. Coglie il corpo del soggetto inquadrato come fa con il poeta e scrittore 'narcisisticamente' spogliato delle sue vesti intime nella Torre di Chia (luogo dell'anima). Così 'immortala' la morte.