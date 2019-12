In mostra a Bologna il pittore del mondo colorato

CHAGALL: francese naturalizzato, nato e cresciuto in Russia, d'origine ebraica chassidica ha dipinto per tutta la vita l'amore in immagini infantili di fiaba e sogni d'ispirazione biblica. Progettò e disegnò edifici religiosi e civili prendendo parte a movimenti parigini e alle avanguardie novecentesche europee tra le due guerre. Conosceva bene Modigliani ed era amico di Soutine; mai ebbe scuole e fu ai margini di cubismo e fauvismo. Un mondo colorato, il suo, visto in trasparenza come da una vetrata di una chiesa. Il colore con il tempo si espande sempre più oltre i contorni dei corpi e si scioglie sulla tela in macchie e fasce cromatiche pastello oltre la forma, della vita... Tutto sottosopra: le spose (oltre alla amata moglie Bella) fluttuano e le mucche volano mentre le case variopinte ci fanno sentire liberi perché stancarsi di vedere l'opera di CHAGALL è impossibile.

fz