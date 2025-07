In mostra a Rimini "Superman - L'uomo del domani", esposto il francobollo sammarinese in edizione limitata Sono acquistabili 20 mila copie dell'affrancatura dedicata al Supereroe, si può visitare l'esposizione fino al 17 agosto a Castel Sismondo

"È un uccello! È un aereo! È Superman!"

Iniziava così la celebre trasmissione radiofonica "Le avventure di Superman", andata in onda a partire dal 1940 negli Stati Uniti. L'arrivo in radio del primo supereroe ha seguito di pochi anni la sua nascita dalla penna di Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1938.

L'alter-ego di Clark Kent è riuscito a conquistare un posto anche al cinema, tra film a lui dedicati e lungometraggi d'animazione. In occasione dell'uscita del nuovo film di Superman, interpretato da David Corenswet e uscito nelle sale l'11 luglio, è stata allestita da Cartoon Club la mostra "Superman - L'uomo del domani", a Castel Sismondo a Rimini.

L'esposizione, in collaborazione con Warner Bros, DC e Panini Comics, sarà visibile fino al 17 agosto.

"Quest'anno non potevamo non celebrare Superman - racconta Alberto Brambilla, curatore della mostra - in un anno così "supermaniano" ed esplosivo. Abbiamo allestito un percorso che racconta in breve la sua carriera, esponendo alcune tavole originali che abbiamo ricevuto in prestito da collezionisti privati".

Ospite speciale della mostra anche il francobollo sammarinese dedicato al capostipite dei supereroi. Grazie alla collaborazione con Warner Bros, Poste San Marino ha emesso il francobollo con una tiratura limitata di 20mila pezzi.

Dopo i primi 50 anni di "attività", le avventure di Superman hanno cambiato pelle, a partire dagli anni Ottanta. L'autore Alan Moore e lo storico disegnatore di Superman, Curt Swan, hanno realizzato una storia spin-off, che si discostava dalla narrazione ufficiale sul kryptoniano, intitolato "Che cosa è successo all'uomo del domani?".

"Superman nasce come incarnazione del sogno americano - spiega Brambilla -, per questo lui è l'uomo del domani, un ideale a cui tutti dovremmo tendere. Le storie iconiche di Superman raccontano non tanto i suoi scontri con i cattivi ma la sua interiorità, il suo cercare di rendersi un metro di paragone, a cui gli altri devono tendere".

