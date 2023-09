BOTANICA MIRABILIS In mostra a San Marino un 'gioiello' della cultura e un'edizione filatelica dai tratti inediti Esposizione inaugurata dai Capitani Reggenti. A Palazzo Pubblico fino al 15 ottobre

Un antico volume di botanica e una nuova edizione filatelica con elementi inediti. Inaugurata a Palazzo Pubblico la mostra “Botanica Mirabilis”: esposizione voluta dai Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, e che ha visto la collaborazione di diverse istituzioni sammarinesi, da quelle governative a quelle culturali.

In mostra, fino al 15 ottobre, la nuova serie di francobolli emessa da Poste: tre piccole opere d'arte che rappresentano tre specie di piante. Una chicca per i collezionisti. Stampato, infatti, anche il retro dell'edizione: elemento insolito per il settore. Futuro e passato: oltre alla nuova emissione, esposto al pubblico in via eccezionale il primo “best seller” della botanica antica: un prezioso volume del 1600 di Pietro Andrea Mattioli, già parte del patrimonio dello Stato.

Il progetto - al quale ha collaborato, tra le altre istituzioni, anche il Centro Naturalistico – ha “il pregio di unire la sensibilità verso l'arte, l'ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio”, ha sottolineato la Reggenza.

Nel servizio le interviste a Gian Luca Amici (direttore Poste San Marino), Paolo Rondelli (direttore Istituti Culturali) e Marco Gatti (segretario di Stato alle Finanze)

