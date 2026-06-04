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In mostra le "Lire Quadriga" e i 150 anni della Sums in francobolli e medaglie

Entrambe le esposizioni rimarranno in allestimento fino al 4 ottobre

4 giu 2026

Inaugurate, al Museo del Francobollo e della moneta, due mostre temporanee, patrocinate dalla Segreteria di Stato per la Cultura.

La mostra “Le Lire Quadriga. Genesi di un capolavoro” espone eccezionali modelli in gesso e bronzo, prove di coniazione e preziose monete d'argento e altri materiali inediti, che svelano come nacquero quelle che sono considerate le monete più belle, intitolate a Vittorio Emanuele III. La seconda mostra celebra i 150 anni della Sums nelle medaglie e nei francobolli e ripercorre la storia della Società Unione Mutuo Soccorso, con valori postali dedicati dal 1923 e medaglie premio o comunque fatte coniare nel tempo dal sodalizio. Entrambe le mostre rimarranno in allestimento fino al 4 ottobre. (In video le dichiarazioni di Roberto Ganganelli, Museo del Francobollo e della Moneta; Vito Testaj, Direttore Istituti Culturali e Andrea Dalla Valle, collezionista)




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