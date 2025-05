"AUREA LIBERTAS" In mostra le monete d'oro coniate da San Marino, fin dal 1925 L'esposizione rimarrà allestita, al Museo del Francobollo e della Moneta, fino al 12 ottobre.

“Aurea Libertas. Cento anni di monete d'oro a San Marino”. La mostra, che resterà allestita fino al 12 ottobre”, consente di ammirare l'eccellenza della numismatica sammarinese.

“Il titolo – commenta il consulente del Museo del Francobollo e della Moneta, Roberto Ganganelli – dice tutto. La libertà e d'oro, la libertà è preziosa, la libertà è un valore fondante della Repubblica. I visitatori potranno ammirare le prime monete d'oro di cento anni fa, con i modelli originali dell'artista Melchiorre Fucci. A seguire i primissimi scudi degli anni '70, ispirati alle antiche monete dell'800 di San Marino. E ancora: le monete dedicate ai valori universali, come la 'Donna Scalpellina” di Emilio Greco del 1981; le monete che la Repubblica ha dedicato all'ingresso nelle Nazioni Unite, nel Fondo Monetario Internazionale e nell'Oms. Per poi proseguire con altre magnifiche monete che raccontano le bellezze di San Marino i suoi tesori archeologici, storici, artistici, i Castelli della Repubblica, i capolavori universali di Leonardo, Botticelli, Raffaello, gli eventi storici come il Centenario dell'Arengo del 1906 e per concludere le ultime emissioni del 2023, in puro oro, che inaugurano il secondo secolo, la nuova stagione della monetazione sammarinese. Dal 1974 a dopo il 2000 – afferma Ganganelli – San Marino ha battuto scudi d'oro, l'unica moneta decretata in piena autonomia dal Governo della Repubblica”.

“Il valore culturale è indubbio. E' una celebrazione importante – dichiara il Dirigente degli Istituti Culturali Vito Testaj – di un passaggio che stiamo facendo con il Museo e che continueremo a fare anche con le altre attività. In qualche modo offre a tutti i visitatori l'occasione di scoprire e riscoprire continuamente questa collezione con una offerta sempre nuova”.

