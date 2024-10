"In nessun'altra terra", così

Basel attivista palestinese e Yuval reporter israeliano fanno parte di un collettivo di giovani impegnati nel denunciare sgomberi forzati di massa della gente che vive nei territori “occupati” (solo che la parola occupazione è utilizzata in due lingue diverse). La comunità è quella di Palestina in Cisgiordania (Governatorato di Hebron) controllata dall'esercito israeliano (e dai coloni), forza che mediante incursioni militari insegue, ferma e sposta-deporta gente, demolisce case e sradica-isola cittadini: persone senza destino. NO OTHER LAND, in nessun'altra terra, d'altronde, i giovani sono così 'vicini' ma “così poco uguali” (Yuval Abraham).