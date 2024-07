CELEBRAZIONI UNESCO In Piazza della Libertà spettacolo Balestrieri e concerto Banda Militare

San Marino, con il suo centro storico, Borgo Maggiore e il Monte Titano, è un bene del pianeta da proteggere, e l'iscrizione nel Patrimonio Mondiale dell'UNESCO è una data celebrata da 16 anni con grande orgoglio e senso di appartenenza. Ieri sera, con le luci del tramonto, Piazza della Libertà si è vestita a festa, diventando il palcoscenico della Federazione Balestrieri, che si è esibita in una performance di giochi di bandiera accompagnata da rulli di tamburi e squilli di tromba. Spettacolo scenografico di grande effetto, sempre molto apprezzato dai turisti, che hanno “catturato” l'esibizione con i loro smartphone.

Come ogni grande evento che si rispetti, non poteva mancare il concerto della Banda Militare, diretta dal Maestro Stefano Gatta, alla presenza della Reggenza. In apertura il tradizionale Inno di San Marino e poi, in via eccezionale, la partecipazione di Sara Jane Ghiotti in qualità di special guest. Un momento intenso, grazie alla location evocativa e alla splendida voce di una delle artisti sammarinesi più raffinate, vincitrice del Premio Speciale Ciampi 2023.

