"In principio fu carta": mostra e monografia, omaggio al genio di Aldo Volpini

le interviste a Valentina Garavini, Marino Albani e Teodoro Lonfernini

La passione per l'arte, come “scintilla e traiettoria” che ne ha sempre guidato l'esistenza, tanto illuminata da lasciare testimonianze eterne di intelligenza creativa, capolavori su pietra e su tela, disseminati in centro storico e in tante case private, pur scavando profondi solchi di tristezza interiore. Aldo Volpini, artista a tutto tondo, l'ultimo dei grandi lapicidi locali, “ha dedicato i suoi sogni più grandi ai simboli della sammarinesità” – osserva Valentina Garavini, anima di questa operazione culturale, abbracciata dalle istituzioni e da SUMS, per consegnare alla comunità la sua “arte rediviva”. “In principio fu carta”: dall'archivio di famiglia tornano alla luce gli schizzi di opere magistrali che danno la misura della poliedricità di Volpini. Ora riprendono vita nella mostra allestita a Palazzo Graziani e nelle pagine del catalogo, impreziosito dagli scatti di Paolo Crocenzi. "La mostra è intitolata "In principio fu carta" - ricorda la stessa autrice della monografia e curatrice mostra - e proprio dalla carta parte questa esposizione, dagli archetipi, dalle opere principali, delle opere straordinarie che Volpini ha fatto per la Repubblica e che silenziosi abitano il centro storico ma sono riconoscibili nell'immaginario collettivo di tutta la Sammarinesità".

Tutto nasce dal documentario del 2022 voluto da SUMS come omaggio al Maestro e prodotto da San Marino Rtv, ultimo lavoro del compianto collega Antonio Prenna. E siccome “da cultura nasce cultura”, oggi si chiude il cerchio. "È sicuramente un Sanmarinese con la S maiuscola che ha lasciato un segno nel Paese, - sottolinea Marino Albani, Presidente SUMS - un altro del lungo ormai elenco che ha avuto posto nella collana Quaderni della Mutuo Soccorso. Celebrava quella che è l'identità sanmarinese, nelle sue opere più importanti traspare questo forte sentimento che per noi è importante che venga tramandato".

Dagli eredi Volpini, nipoti e bisnipoti, l'auspicio che dalla mostra e dalla monografia vi sia un seguito per celebrare la memoria di un cittadino illustre e conservarne in maniera definitiva il patrimonio artistico. Coraggio e lungimiranza mancati forse alle autorità del passato di fronte a progettualità negate, come quella ciclopica della storia del Santo Marino sulla parete liscia della Cava degli Umbri. E' il momento di rendergli giustizia. "Quel progetto intanto lo faremo rivivere in termini di realtà progettuale e artistica, questo non c'è ombra di dubbio. L'auspicio è che la maturità oggi delle istituzioni e di noi amministratori è che possa fargli vedere la luce. È in un luogo particolarissimo, è un'idea particolarissima ma che potrà rappresentare a tutti gli effetti la Sammarinesità" - conferma Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura.

"Un inno alla Sammarinesità più autentica" anche per i Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi: “un volume che restituisce in maniera generosa ed empatica la storia e la vita di un Uomo” che amava profondamente la propria Terra.

Nel video le interviste a Valentina Garavini, autrice monografia e curatrice mostra; Marino Albani, Presidente SUMS; e Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura.