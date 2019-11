In scena a km0: Daniele Torri & Loser, Baby

Domani l'avvio della rassegna "In scena a Km 0" che fa parte della stagione di San Marino Teatro ed è dedicata ai talenti del territorio. L'appuntamento è alle ore 21 al teatro Titano con la musica: in concerto Daniele Torri & Loser, baby con lo spettacolo Piccole storie inutili. Si tratta di un progetto del cantante italo-finlandese sul palco con una band di quattro musicisti. Piccole storie inutili è anche il titolo del primo album dell'artista che ha composto, tra le altre cose, per cortometraggi e documentari. Lo spettacolo sarà anche un omaggio ad autori come Jeff Buckley e Frank Zappa. Rock, progressive, jazz, classica sono alcuni dei generi. Lo show sarà un 'viaggio' tra storie diverse, dai temi dell'immigrazione all'amore familiare, fino al riscatto personale. La musica, quindi, che dà voce a quanti vengono definiti "inutili.