In scena al Teatro Nuovo di Dogana lo spettacolo "Aliena"

29 nov 2025

Uno spettacolo visionario che nasce da una ricerca fisica e visiva dedicata a metamorfosi e identità. Il sipario si apre su Aliena della compagnia Kataklò, firmato dalla coreografa e direttrice artistica Giulia Staccioli. Sul palcoscenico sei danzatori per i quali ogni gesto diventa strumento narrativo capace di evocare storie di cambiamento. I corpi si trasformano in immagini di movimento tra contrasti, ombre e riflessi. Un linguaggio che va oltre la perfezione formale. Non è lì che risiede la bellezza di Aliena ma nell'imperfezione, affermazioni di individualità e autenticità. Con questo spettacolo la compagnia celebra 30 anni di attività. Aliena si configura come il suo manifesto artistico.




Riproduzione riservata ©

