In scena all'Ambasciata d'Italia, "Belcanto senza confini": studenti americani di lirica intrattengono il pubblico

Belcanto in Ambasciata

"Belcanto senza confini": lo spettacolo che ha visto una trentina di studenti newyorkesi di musica lirica e pianoforte coinvolgere il pubblico riunito in Ambasciata d'Italia a San Marino. Protagonista dell'evento: la musica lirica. La seconda parte del "Montefeltro festival 2019" ha fatto tappa in Repubblica, superando appunto ogni confine, anche il più lontano, oltreoceano, con l'esibizione di una trentina di giovani cantanti e pianisti delle scuole di New York, che sono stati coinvolti nell'attività didattica e culturale "Voci del Montefeltro", grazie all'Accademia lirica di fonetica e dizione italiana per il belcanto che richiama le voci più interessanti sul panorama internazionale. Un repertorio che spazia dalla lirica al musical ha dimostrato che non esistono confini neanche tra i generi musicali.