EMILIA ROMAGNA TEATRO In scena La "Faglia": una ferita del cuore LA FAGLIA di Adèle Gascuel al Teatro Diego Fabbri di Forlì per la rassegna Colpi di Scena 2023 di Accademia Perduta

Storia di Dan e Balt due antieroi per la salvaguardia del pianeta. La FAGLIA è una commedia necessaria per riparare una grossa 'ferita' della terra. I due uomini (maschi alfa) cercano di curare la spaccatura dolente con il cemento. Lo spettacolo è un gioco di gente che gioca allo stesso gioco (comico e drammatico: ironico). La faglia definisce un concetto di movimento in una frattura che solo il teatro (l'arte) può sanare.

