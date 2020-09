In udienza dalla Reggenza la presentazione del nuovo libro di Corrado Carattoni "Gli anziani che salvarono l'umanità"

Una storia di fantasia, quasi un sogno, in cui l’autore immagina effetti disastrosi che la pandemia da Covid-19 causerà a lungo andare. Il titolo Gli anziani che salvarono l’umanità però anticipa il lieto fine del libro, che comincia con una provocazione: “E se il Coronavirus fosse un esperimento della Madre Terra?”. Il fulcro della narrazione infatti è l’esigenza di cambiare il nostro atteggiamento nei confronti dell’ambiente.

Alla presentazione anche il segretario alla Cultura Andrea Belluzzi, che ha ribadito come il libro ci spinga a prendere consapevolezza che della Terra noi siamo ospiti e non padroni. E poi i complimenti della Reggenza, che elogia la brillante scrittura dell’autore sammarinese già dimostrata nella precedente pubblicazione “Cartoline dalla vita”. Il racconto – sottolineano i Reggenti – di sicuro ci divertirà, ma offrirà spunti preziosi anche alle analisi e riflessioni cui in questi difficili tempi siamo chiamati". Domani sera alle 20.30 la presentazione al pubblico con Augusto Casali all’Aerodromo della Torraccia.