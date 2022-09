In un documentario di RTV il talento eclettico di Aldo Volpini, scalpellino, scultore e artista Successo di pubblico per la presentazione in anteprima del documentario di San Marino RTV, curato da Antonio Prenna e sostenuto dalla SUMS dedicato all'artista scalpellino Aldo Volpini. In onda su RTV, venerdì 16 alle 21.35

Un sammarinese con la 'S' maiuscola nel documentario di San Marino RTV “Aldo Volpini - Artigiano talentuoso, maestro scalpellino, scultore e artista”. Un prodotto televisivo, che – come sottolinea il Direttore Generale dell'emittente di Stato, Ludovico di Meo – diviene veicolo di cultura e di conoscenza delle eccellenze sammarinesi ad un ampio bacino di pubblico.

Sostegno della SUMS e appoggio della Segreteria alla Cultura: “Aldo Volpini era conosciutissimo per la sua personalità e la sua arte – dice il Presidente della Sums, Marino Albani – E questa è una iniziativa che rientra nei nostri progetti per far conoscere e valorizzare i nostri sammarinesi, quelli con la S maiuscola”.

Per il Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi, il documentario rappresenta “un'altra tappa di un progetto che, grazie alla collaborazione con RTV, con Verter Casali, ha portato nel tempo a parlare del Palazzo Pubblico, della Pieve, dei valori del nostri Paesi. Oggi parliamo di una persona, che a modo suo è un monumento. Lo dobbiamo conoscere di più insieme, siamo qui per farlo”.

Curato da Antonio Prenna, ci sono tutte le fasi dell'attività del Maestro Volpini, essenzialmente scalpellino, di fatto artista eclettico: “Una figura particolare – dice Prenna - scalpellino con una vena artistica, non sviluppata con studi e Accademia, ma da autodidatta, dimostrando con la ceramica, la scultura, la pittura che aveva capacità notevoli”.

Immagini inedite, su musiche del maestro Massimiliano Messieri, e, in un connubio consolidato con RTV, la voce dello storico Verter Casali: “Nel documentario, cerchiamo di restituire l'uomo e l'artista. Era prima di tutto uomo – dice Casali - ma anche un importante artista della nostra storia, che non ne ha tanti, di artisti”.

A sorpresa, nell'evento fortemente voluto da Valentina Garavini, la proiezione sulla roccia della Cava degli Umbri del video mapping del progetto incompiuto di Volpini, ricostruito attraverso bozze e schizzi: “La Storia Scolpita di San Marino”, omaggio monumentale ad uno dei soggetti da lui privilegiati: il Santo Marino.

Nel video, le interviste al Presidente della Sums, Marino Albani; al Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi; al regista Antonio Prenna e allo storico, Verter Casali

