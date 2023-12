MOSTRE In Vaticano i presepi da tutto il mondo, c'è anche San Marino L'opera dell'artista sammarinese Mimma Zavoli è fatta completamente a mano, usati soprattutto materiali di recupero

Fino al 7 gennaio, sotto il colonnato del Bernini in Piazza San Pietro, a Roma, è visitabile la mostra "100 Presepi in Vaticano", tutti i giorni dalle 10 alle 19.30, con chiusura anticipata alle 17 solo nei giorni 25 e 31 dicembre. L'ingresso è gratuito. I presepi provengono da 22 Paesi del mondo, anche la Repubblica di San Marino è rappresentata all'evento, grazie all'opera dell'artista sammarinese Mimma Zavoli, che negli ultimi anni ha sempre partecipato alle mostre dei presepi realizzate a Roma. Il presepe sammarinese è interamente costruito all'interno di una casetta di vetro, con sportelli apribili. Confezionato e decorato completamente a mano, utilizzando soprattutto materiali di recupero. Le altre opere in mostra arrivano da Italia, Croazia, Spagna, Ucraina, Irlanda, Slovenia, Ungheria, Polonia, Estonia, Germania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria, Russia, Stati Uniti, Colombia, Taiwan, Venezuela, Filippine, Guatemala e Paraguay.

