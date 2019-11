In visita alla Pieve con l'Associazione Emma Rossi

L'Associazione Emma Rossi ha organizzato una visita guidata della Basilica del Santo. La dottoressa Laura Rossi e all'architetto Renzo Broccoli, guide per un pomeriggio, hanno raccontato la Pieve dal punto di vista storico e architettonico. Per l'occasione ai partecipanti è stato concesso l'accesso a zone della Basilica generalmente interdette al pubblico. Il pomeriggio è stata un'importante occasione per conoscere da vicino e in maniera approfondita uno dei principali punti di interesse del centro storico del Titano.