Inaugurata al Museo Pinacoteca San Francesco la mostra “Tra storia e memoria. Incunaboli a San Marino” Una importante operazione di valorizzazione del patrimonio librario

Nel 2021 la Biblioteca di Stato e quella Universitaria hanno aderito ad un progetto di censimento degli incunaboli, libri a stampa pubblicati entro il 1500, curato dal professor Marco Palma e dalla dott.ssa Paola Errani per la casa editrice Viella. Il risultato è la mostra “Tra storia e memoria. Incunaboli a San Marino” inaugurata oggi alla presenza dei Capi di Stato al Museo Pinacoteca San Francesco.

"Non è una mostra per addetti ai lavori ma per il pubblico generale a cui viene fatto capire molto bene che cosa significa la stampa per la storia dell’umanità - commenta Marco Palma, paleografo - Quello della seconda metà del 400 è un periodo simile a quello che stiamo vivendo attualmente e soltanto che, come al solito, ci si rende conto dell’importanza di certe rivoluzioni soltanto dopo".



Due patrimoni che si integrano: una raccolta generale di incunaboli donata dalle famiglie illustri della Repubblica dell'800, l'altra dal fondo Young, collezionista americano: un acquisto suggerito da Umberto Eco quando insegnava a San Marino. Esposti 32 volumi antichi: un manoscritto, ventotto esemplari stampati nel XV secolo, due volumi editi nel XVI secolo ed uno nel Settecento. Gli incunaboli della Biblioteca di Stato sono esposti insieme per la prima volta; si tratta di volumi di giurisprudenza e di letteratura latina, arricchiti da segni e note manoscritte che rimandano a persone e luoghi della storia di San Marino. Gli incunaboli della Biblioteca Universitaria, ovvero del fondo Young, trattano l’arte antica della mnemotecnica anche attraverso ricche e complesse illustrazioni. La mostra resterà aperta fino all’8 settembre.

Nel video l'intervista a Marco Palma, paleografo







