Inaugurata in Cina la mostra della sammarinese Viola Conti L'esposizione si intitola "Greetings From The Anthropocene" e rientra negli eventi per i 50 anni delle relazioni ufficiali tra San Marino e Cina

Una ricerca artistica che fa dialogare suono e immagine, che studia il mondo guardando all'azione umana. Il risultato è Greetings from the Anthropocene!, mostra dell'artista sammarinese Viola Conti. 55 stampe fotografiche digitali e sei video, con molti scatti inediti: una personale esperienza del paesaggio contemporaneo, dando uno sguardo autoriale a un'azione documentativa. Le opere saranno esposte fino al 28 gennaio 2022 in Cina al Museo d'Arte di Linping, nella città di Hangzhou.

Martedì 28 dicembre l'inaugurazione in diretta streaming, con rappresentanti delle istituzioni cinesi e del Titano. Uno scambio culturale totale, perché a San Marino esporrà l'artista Tong Yanrunan. Durante la presentazione sono intervenuti, tra gli altri, Lorenzo Riccardi, ministro a disposizione di San Marino a Shanghai, e Karen Venturini, direttrice dell'Istituto Confucio.

Nel servizio, l'intervista all'artista Viola Conti

