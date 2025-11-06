Inaugurata la mostra “Francobolli dipinti. Marco Ventura”: aperta fino al 22 marzo Lo stile dell’artista si caratterizza per composizioni geometriche di ispirazione rinascimentale e un realismo personale intriso di venature oniriche: un segno che ha conquistato collezioni pubbliche e private.

Richiama il rinascimento, ma con uno stile moderno, a tratti provocatorio. Marco Ventura è un illustratore milanese formatosi anche a New York: per lui inaugurata la prima personale dedicata a un'artista vivente al Museo del Francobollo e della Moneta di San Marino, dal titolo “Francobolli dipinti. Marco Ventura”. Patrocinata dalla Segreteria alla Cultura, sarà visibile fino al 22 marzo. L’allestimento – curato da Roberto Ganganelli – presenta bozzetti originali divenuti valori postali, disegni inediti, modelli per monete e dipinti originali dell’artista.

"Marco Ventura è pittore e illustratore - spiega Ganganelli -. Ha realizzato dei francobolli per San Marino, ad esempio per le Olimpiadi del 2012, e non solo. Ma ne ha realizzati anche per l'Italia, per il Vaticano. Far vedere la poliedericità di un artista che spazia dal francobollo alla moneta, dal dipinto all'illustrazione di copertine, ci sembrava interessante, quindi una personale che parte dalla filatelia e che poi ci fa conoscere una figura molto più complessa di artista".

Lo stile dell’artista si caratterizza per composizioni geometriche di ispirazione rinascimentale e un realismo personale intriso di venature oniriche: un segno che ha conquistato collezioni pubbliche e private.

"Cerco di rappresentare i soggetti a seconda delle varie esigenze - aggiunge l'artista stesso -, in maniera anche differente e magari non convenzionale. Ad esempio qui è esposto un francobollo che feci per San Marino nel 2012, che rappresenta una Madonna. Ho rappresentato una ragazza dei giorni nostri, i due angeli che stanno alle spalle e indossano una giacca e una cravatta, che mi sembrava comunque un'idea interessante e non convenzionale".





Nel video le interviste a Roberto Ganganelli (curatore della mostra) e Marco Ventura (artista)



