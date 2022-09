FOTOGRAFIA Inaugurata la mostra "Moonrise" di Staccho: scatti e suggestioni ispirati dalla notte

E' dedicata alla notte e a chi la vive, invece la mostra fotografica di Elia Stacchini, in arte Staccho allestita ed inaugurata oggi presso lo spazio espositivo della Carlo Biagioli srl. “Moonrise” - alba lunare, il titolo della personale: scatti che ritraggono “la gente della notte”, ottenuti dall'autore in giro per locali, colpito dal “desiderio dei giovani di trascorrere qualche ora in allegria, senza pensieri, alleggerendo il peso degli impegni quotidiani, - dice - ascoltando musica e ballando”. La luce catturata dall'obiettivo in notturna come valore aggiunto, capace di dar vita per l'appunto ad un gioco luminoso.

