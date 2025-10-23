Inaugurata la mostra "San Marino negli occhi di un giovane pittore britannico” Presenti i Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della visita di alcuni parlamentari inglesi sul Titano

L'artista è Toby Rampton, 27 anni, giovane inglese che ha vissuto un anno e mezzo a San Marino e lavorato negli apparati istituzionali. Ha raccontato la piccola Repubblica attraverso il suo sguardo, elaborato nella mente e trasformato in arte. Scorci di vita: luoghi e protagonisti. Nei dipinti c’è il legame del Titano con il Regno Unito. In comune c’è l’amore per la tradizione e una storia importante di due grandi democrazie. "San Marino negli occhi di un giovane pittore britannico” è la mostra inaugurata alla Pinacoteca San Francesco, curata da Paolo Rondelli, aperta fino al 6 gennaio. L’inaugurazione poco fa, alla presenza dei Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, e una delegazione di parlamentari inglesi accompagnati dal Console Onorario di San Marino nel Regno Unito, Maurizio Bragagni.

"Nel quadro alle mie spalle - spiega quest'ultimo - sono rappresentati molti degli ex deputati che erano presenti nel Primo Parlamento. Oggi il gruppo si è ricostituito nel 2025 dopo le ultime elezioni. Siamo uno dei pochi Paesi che ha di nuovo il suo gruppo parlamentare di amicizia con San Marino. Una volta ricostituito il gruppo è venuto di nuovo in visita a San Marino, ufficialmente, e oggi ha inaugurato la mostra che racconta come è nato questo accordo tra la Repubblica di San Marino e il Regno Unito".

"Quello che volevo fare - racconta Toby Rampton - era catturare l'essenza di questo Paese, che credo sia un posto molto speciale, anche per la sua storia. Sono molto orgoglioso di essere qui oggi e spero di poter dare attraverso i miei quadri quel senso di fascino che ho sentito io visitando questo Paese".

Nel video le interviste a Maurizio Bragagni (Console Onorario di San Marino nel Regno Unito) e Toby Rampton

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: