Inaugurata la rassegna “Nell'intimo – maestri presenti, passati e futuri” nello spazio espositivo della Carlo Biagioli Srl con il concerto di Viola Muzzi. La giovane violinista, rientrata recentemente da una tournée in Cina, presenta alcune delle pagine più belle scritte per violino dalla Sonata in sol minore di Bach, alla Paganiniana di Milstein.

L’iniziativa, voluta dal Maestro Massimiliano Messieri e da Carlo Biagioli, trae la propria ispirazione da un desiderio: quello di portare la musica di alto livello in uno spazio intimo, un contesto amicale come i “concerti salotto” molto in voga nel periodo Romantico.

