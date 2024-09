Inaugurata la XXVI Rassegna Musicale d'Autunno: al Titano il pianista Michele Di Toro

Primo appuntamenti ieri sera con la Rassegna Musicale d'Autunno. XXVI edizione, consolidata tradizione, con grandi solisti che salgono sul Titano per offrire la loro arte al pubblico sammarinese. Promossa dalla Associazione Musicale Camerata del Titano, insieme a Cassa di Risparmio, SUMS con il Patrocinio della Segreteria Cultura, il cartellone 2024 abbraccia generi e progetti musicali molto diversi fra loro”. Otto concerti, tra il sabato sera e la domenica pomeriggio fino a domenica 1 dicembre. Ieri al Titano, inaugurazione con il pianista Michele Di Toro, in un programma, pensato da hoc per San Marino: Mozart riletto da Di Toro; poi, le più belle melodie di Sakamoto, con interludio di musiche di Satie.