Inaugurata “Rimini. Rinascimenti - Illustrare il mondo, disegnare il futuro” Fino al 10 gennaio ai Palazzi dell'Arte. Promossa dal Comune con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Nata da una ricerca sviluppata da Palazzo Madama – Fondazione Torino Musei e prodotta da MondoMostre.

La potenza dell'illustrazione nel tradurre le grandi questioni civili in immagini, che danno forma alla memoria e aprono al futuro. 73 opere, una pluralità di voci e poetiche tra maestri affermati, nuove generazioni di creativi, giovani promesse e talenti riminesi: “Credo di poter dire – osserva Ale Giorgini, co-curatore - che questa mostra segni, da un certo punto di vista, lo stato dell'arte dell'illustrazione italiana, un comparto creativo fra i più conosciuti, premiati e apprezzati a livello globale”.

Obiettivo e filo conduttore: svelare come l'arte figurativa sappia farsi guida nei momenti di trasformazione in una narrazione articolata attorno a 4 nuclei: Selinunte (Fondare - interrogando le relazioni tra comunità); Europa (Convivere - nel cammino delle libertà civili e dei diritti; Change! (Cambiare - laddove i valori democratici sono messi alla prova dalla crisi climatica) e Rimini (Rinascere - con una rilettura della storia e dell'immaginario della città attraverso le sfide contemporanee).

“Ogni rinascita – spiega Giovanni Carlo Federico Villa, Direttore Palazzo Madama e co-curatore - nasce da un nuovo modo di vedere. Raccontiamo la nascita di una grande democrazia, attraverso Selinunte, la più grande agora del mondo antico. Da lì nascono i nostri diritti democratici, quei diritti democratici che diventeranno i valori europei, i valori della carta sociale firmata nel 1961 a Torino, a Palazzo Madama, quei valori oggi mezzi in dubbio, in crisi, da un cambiamento climatico che poi precipita su una storia”.

Rimini il centro della mostra, nata da una ricerca sviluppata da Palazzo Madama – Fondazione Torino Musei e prodotta da MondoMostre, in una lunga collaborazione con i Musei Comunali: “È un'occasione straordinaria - ricorda Alessandro Giovanardi, Direttore Musei Comunali Rimini - per poter riflettere di temi serissimi, importanti e sempre offuscati da un ombra di pessimismo, con la forza e l'energia delle menti creative, per guadare in maniera, non voglio dire ottimista, ma costruttiva, creativa verso il futuro”.

“Vogliamo che Rimini si posizioni sulla cartina geografica anche per la qualità delle mostre e delle esposizioni temporanee che è in grado di ospitare – dice Michele Lari, Assessore alla Cultura Comune di Rimini-. Questo luogo, i Palazzi dell'Arte, vogliamo che diventino un luogo centrale nell'offerta culturale cittadina”.

Nel video, le interviste a Ale Giorgini, co-curatore della mostra; Giovanni Carlo Federico Villa, Direttore Palazzo Madama e co-curatore Alessandro Giovanardi – Direttore Musei Comunali Rimini Michele Lari – Assessore alla Cultura Comune di Rimini

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