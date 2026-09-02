ARTE Inaugurate le "Ceramiche nel tempo" di Gambuti. Alla Galleria Cassa di Risparmio fino al 4 ottobre Un viaggio attraverso tempo, forme, colori e materia, dove la natura si trasforma e diventa quasi un linguaggio personale, fatto di figure, volti e superfici modellate

Forme allungate ed essenziali, che ricordano un po’ Picasso. L’arte di Gabriele Gambuti nasce da sé, da un percorso da autodidatta costruito in oltre trent’anni di ricerca. Amante dei visi e della natura, elementi che tornano continuamente nelle sue opere, l'artista sammarinese fa della ceramica il materiale e il supporto prediletto per questa nuova mostra. Alla Galleria Cassa di Risparmio, in Piazzetta del Titano, “Ceramiche nel Tempo” mette insieme lavori appartenenti a periodi diversi della sua produzione: da “Ma-Donne” a “Vetiver”, fino a “Serenella”, “Lunaria” e “Fiorito”. Un viaggio attraverso tempo, forme, colori e materia, dove la natura si trasforma e diventa quasi un linguaggio personale, fatto di figure, volti e superfici modellate. E l'artista in prima persona permette al pubblico di assistere alla sua genesi creativa.

"Questo è un piccolo giardino, con dei fiori - spiega Gambuti mentre modella una nuova opera -. Mi piace la ceramica perché è molto versatile e malleabile. Poi il colore che gli dai dopo è una cosa fantastica, perché nella cottura cambia".

All’inaugurazione anche il Capitano di Castello di Città, Alberto Simoncini, a testimoniare il sostegno istituzionale all’iniziativa, e Francesco Chiari della cooperativa culturale 3 Arrows, realtà sammarinese impegnata nella promozione e nell’organizzazione di progetti artistici e culturali. La mostra resterà aperta fino al 4 ottobre.

Nel video l'intervista a Gabriele Gambuti, artista

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