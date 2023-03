Inaugurazione Anno Accademico: Alessandro Barbero ricevuto in udienza dai Capi di Stato

Nel pomeriggio – al Kursaal - l'inaugurazione dell'Anno Accademico 2022/2023 dell'Ateneo Sammarinese, con la lectio magistralis di uno storico di eccezionale levatura. Alessandro Barbero è stato ricevuto in udienza, in mattinata, dai Capi di Stato. Tanti i rappresentanti delle Istituzioni presenti; anche l'Ambasciatore Mercuri. Nell'introdurre l'ospite il Segretario di Stato Belluzzi ha sottolineato come sia riuscito ad unire le tecniche proprie della comunicazione alla storiografia. Si è poi soffermato sulla crescita dell'Università: quadruplicate le iscrizioni negli ultimi anni; migliorata l'offerta formativa. Barbero dal canto suo ha espresso gratitudine ed emozione per l'invito. Il Titano, ha rimarcato, è stato l'unico Comune della penisola italiana, del Medio Evo, che è riuscito a preservare la propria indipendenza e sovranità; e ciò anche per aver resistito alla “proposta avvelenata” di Napoleone per un allargamento territoriale.

Anche la Reggenza – dopo aver ringraziato il Rettore Petrocelli ed il Segretario di Stato - ha posto l'accento sulle antichissime radici di San Marino; osservando tuttavia come non siano conosciute come dovrebbero. Da qui un invito, al professor Barbero, affinché possa interessarsi a questa storia facendone oggetto della sua divulgazione. Il diretto interessato, sentito ai nostri microfoni, non ha di certo escluso una simile eventualità.

