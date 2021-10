UNIVERSITÀ DI SAN MARINO Inaugurazione Anno Accademico: Andrea Riccardi terrà la lectio magistralis

Inaugurazione Anno Accademico: Andrea Riccardi terrà la lectio magistralis.

Verso l'inaugurazione dell'Anno Accademico per l'Università di San Marino, martedì 19 ottobre, al Kursaal. L'Ateneo svela il relatore della lectio magistralis: sarà Andrea Riccardi, ex ministro italiano, Presidente della Società Dante Alighieri e fondatore della Comunità di Sant'Egidio. Nell'occasione, gli verrà conferito il titolo di dottore di ricerca honoris causa in Scienze Storiche.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: