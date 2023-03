Inaugurazione dell'Anno Accademico: attesa per la lectio magistralis di Alessandro Barbero

“Come l’Europa è uscita dalla crisi del Trecento”, è il titolo della lectio magistralis con la quale lo storico Alessandro Barbero inaugurerà l’Anno Accademico dell’Università di San Marino. L'appuntamento è alle ore 15 di oggi, venerdì 3 marzo, al Centro Congressi Kursaal. Una presenza “decisamente significativa e che ci onora”, commenta a proposito il Rettore dell’Ateneo sammarinese, Corrado Petrocelli.

Interverranno inoltre Luciano Canfora, direttore del Dipartimento di Storia, Franco Cardini, esponente del consiglio scientifico della Scuola Superiore di Studi Storici, e Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura.



Durante la cerimonia l’Ateneo sammarinese conferirà a Barbero il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze Storiche.

"Il fatto che una personalità come la sua, esponente di una cultura accademica alta, si occupi di divulgazione storica, è un grande merito”, afferma Franco Cardini. “Un’operazione non solo culturale, ma anche civile e socialmente opportuna. Di studiosi seri che in maniera efficace attraggono l’attenzione degli ambienti più ampi della società ce n’è un gran bisogno”.

Giovanna Cosenza, direttrice del corso di laurea in Comunicazione e Digital Media dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, elogia la scelta dell'Ateneo di aver chiamato uno storico popolare di fronte al grande pubblico, visti i numeri da big influencer che ottiene sulle piattaforme social e non solo. Secondo Cosenza “fa onore all’Università di San Marino, che si mostra sensibile sul fronte della divulgazione e dei media digitali, e per di più propone uno studioso che lavora nell’ambito nelle scienze umane, che hanno un ruolo importantissimo”.