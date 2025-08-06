'Incontri con l'autore' a Poggio Torriana: l'autrice sammarinese Milena Ercolani chiude la V rassegna

“Un libro che lascia il segno”: l'editore Carlo Filippini introduce la genesi de “La coda della lucertola” di Milena Ercolani, romanzo, con richiami storici, che “nasce da fatti realmente accaduti per poi suscitare una riflessione collettiva”.

Già poetessa pluripremiata, l'autrice racconta l'intreccio di vite e memorie di due donne unite dalla fragilità di un ricovero ospedaliero, sullo sfondo della seconda guerra mondiale, con i retroscena e le ripercussioni sociali, il periodo pre-bellico e quello dei devastanti bombardamenti su Rimini. Donne che hanno scelto di vivere ripartendo da dove si erano dovute fermare, anche a caro prezzo, per avere una seconda opportunità”.

“Molte volte per avere salva la vita bisogna mollare ciò che è pericoloso, con coraggio – spiega Milena Ercolani - la coda della lucertola, come metafora dell'esistenza e della rinascita”, la capacità, cioè, di "tagliare" o abbandonare ciò che causa dolore o disagio, proprio come una lucertola fa con la sua coda per sfuggire ai predatori”. Un messaggio di resilienza e di speranza nel domani, “anche quando una parte di noi stessi sembra perduta”.







