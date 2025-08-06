TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:46 Esodo estivo, traffico da bollino nero nel fine settimana. Sole in tutta Italia, con picchi fino a 38 gradi in Emilia-Romagna 19:16 Rinuncia alla cittadinanza d'origine: possibile proroga per i sammarinesi naturalizzati 18:52 Sciopero bagnini a Rimini, la Prefettura: “Nessuna precettazione” 18:10 SdS Beccari: per il riconoscimento dello Stato di Palestina “non necessariamente dobbiamo arrivare a dicembre” 17:58 Scossone al campionato sammarinese: La Fiorita -5; Murata -9 16:45 Il San Marino debutta a Cattolica con il Termoli nel Girone F 16:05 Vendemmia iniziata anche a San Marino, l'enologo: "Ci aspettiamo una buona produzione" 15:56 Furti in casa, in estate cresce il rischio. I consigli della Gendarmeria: "Niente foto sui social in tempo reale" 15:49 Attirare nuovi flussi turistici: la Provincia di Rimini getta le basi 15:40 "I CapiFamiglia" presentano la richiesta di Referendum Consultivo sull’associazione all’Unione Europea
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

'Incontri con l'autore' a Poggio Torriana: l'autrice sammarinese Milena Ercolani chiude la V rassegna

Presentato il libro "La coda della lucertola", metafora di vita e messaggio di resilienza

di Silvia Pelliccioni
6 ago 2025

Un libro che lascia il segno”: l'editore Carlo Filippini introduce la genesi de “La coda della lucertola” di Milena Ercolani, romanzo, con richiami storici, che “nasce da fatti realmente accaduti per poi suscitare una riflessione collettiva”.

Già poetessa pluripremiata, l'autrice racconta l'intreccio di vite e memorie di due donne unite dalla fragilità di un ricovero ospedaliero, sullo sfondo della seconda guerra mondiale, con i retroscena e le ripercussioni sociali, il periodo pre-bellico e quello dei devastanti bombardamenti su Rimini. Donne che hanno scelto di vivere ripartendo da dove si erano dovute fermare, anche a caro prezzo, per avere una seconda opportunità”.

“Molte volte per avere salva la vita bisogna mollare ciò che è pericoloso, con coraggio – spiega Milena Ercolani - la coda della lucertola, come metafora dell'esistenza e della rinascita”, la capacità, cioè, di "tagliare" o abbandonare ciò che causa dolore o disagio, proprio come una lucertola fa con la sua coda per sfuggire ai predatori”. Un messaggio di resilienza e di speranza nel domani, “anche quando una parte di noi stessi sembra perduta”.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura