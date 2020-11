CORONAVIRUS “Incontri con la storia”: salta l'appuntamento con il il Prof. Bruno Zanardi

“Incontri con la storia”: salta l'appuntamento con il il Prof. Bruno Zanardi.

La Segreteria di Stato per la Cultura comunica, con una nota, che l’appuntamento del ciclo “Incontri con la storia” fissato per domani, giovedì 12 novembre 2020, con il Prof. Bruno Zanardi, presso il Teatro Titano non potrà svolgersi a causa delle restrizioni agli spostamenti previste in territorio italiano. L’evento sarà rinviato a data da destinarsi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: