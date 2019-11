Incontro sul metodo: il bambino montessoriano è il maestro

“IL BAMBINO È IL MAESTRO” di Alexandre Mourot è un discorso sul metodo in presa diretta nella classe tra i bambini al lavoro. Uno spaccato educativo sulle scuole che si ispirano al pensiero della grande pedagogista italiana ,MARIA MONTESSORI, a cento anni dalla pubblicazione dei suoi scritti (nel 2020 saranno i 150 anni dalla nascita). Scuole non solo cattoliche italiane e francesi basate sul metodo montessoriano ormai diffuso in tutto il mondo (Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi e Inghilterra: sono 60mila le scuole) Spontaneità e manualità senza imposizioni e autorità. Tanta pazienza degli educatore e molta attenzione per i fruitori, bambini e genitori, parti attive del gioco scolastico. Una ricerca sul campo direttamente sui banchi di scuola per capire lo spontaneo mondo dei bambini in età scolare al servizio dei figli fino alla maggior età. Una esplorazione filmica con gli occhi e l'amore di un papà.

