Infanzia e Shoah nel pomeriggio organizzato da Repubblica Futura

Nel video l'intervista a Patrizia Pellandra, pedagogista

Nella Sala del Castello di Borgo Maggiore incontro organizzato da RF su infanzia e Shoah, nell'ambito delle iniziative per la giornata della memoria. La resilienza dei bambini nelle di relazioni di Patrizia Pellandra, che ha illustrato in che modo i più piccoli siano riusciti a superare l'orrore del campo di concentramento, come abbiano vissuto la tragedia della ghettizzazione, quale orrore abbia differenziato l'essere ebreo adulto e bambino, il docente Stefano Palagiano, che ha illustrato la relazione “annientare e programmare, il nazismo ed i bambini” e Verter Casali, professore e storico sammarinese che si è soffermato sulle basi ideologiche dell'antisemitismo.

