CINE-TV-USA Infine: 5 cose strane (Stranger serie) STRANGER THINGS 5, ultima stagione annunciata da NETFLIX per l'inverno in tre parti anche per l'Italia e San Marino dalle 2 di notte l'inizio di ogni puntata

La saga americana STRANGER anni 80 inventata dai fratelli DUFFER nel 2016 (finirà, quindi, un decennio dopo con l'ultima puntata il primo gennaio 2026) avrà un epilogo epico e tragico in 3 capitoli: la resa dei conti, certa e misteriosa proprio nell'anno 1987. Oggetti, musica e moda pop degli 80, esalteranno le cose più strane e gli 'estranei-stranieri-sconosciuti' (umani e no) che le hanno generate nelle 4 serie precedenti a partire dalla originaria bambina telecinetica dell'Indiana e dallo Will scomparso... L'idea della storia (e come finirà!?) gode di una serialità contemporanea mai vista prima che regge nel tempo grazie all'ispirazione d'autore (King, Spielberg, Carpenter) e alla genialità dell'inventore (Duffer Brothers).

