SPAZIO D'ESSAI RIVIERA Infinitamente Vanoni di Fuksas Cinema “Senza fine” nel documento biografico su Ornella Vanoni ultimo mito della canzone per la regia di Elisa Fuksas ai Lunedì d'Essai della riviera solo in multisala UCI

L'artista vista da Fuksas (scrittrice e regista), due donne sul set di Castrocaro, in un ritratto intimo e poco consueto per un monumento della canzone italiana interprete del brano da sogno, SENZA FINE, titolo del film. Dopo 61 album a 87 anni anni ancora in piena attività. Opera pazza questa fatica filmica di Elisa F. che ha lottato scena per scena all'ultimo fotogramma con una primadonna impossibile da piegare alle proprie esigenze sceniche ma piena di risorse infinite... Una cantante capace di litigare con Mina, lasciare Strehler dopo aver conosciuto Fo, Jannacci, Gaber e Pozzetto, a Milano, quella vera. Si mostra e balla con Samuele Bersani mentre al piano c'è Capossela, è ancora la “più bella del reame”, anche se... (Biancaneve è una stronza! - dice).

fz

